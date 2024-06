Erfolgsgeschichte Offenes Geheimnis: VfR Warbeyen ist bereit für die Zweite Liga

Spinnt man die Entwicklung weiter, die der VfR Warbeyen in den vergangenen Jahren in der dritthöchsten Spielklasse genommen hat, müsste im nächsten Jahr die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Zweite Bundesliga herausspringen. In Sachen Kampfansagen hält sich Sandro Scuderi allerdings (noch) bedeckt. „So früh vor der Saison bereits Aufstiegsambitionen zu äußern – das gehört sich nicht. Da schwingt ein Hauch Respektlosigkeit mit. In der vergangenen Saison war vieles rosig, aber auch wir haben hier und da noch unnötig Federn gelassen. Wir wollen mehr Konstanz ins eigene Spiel bringen und nach Möglichkeit dafür sorgen, dass uns keine Mannschaft in der Tabelle enteilen kann“, sagt der Warbeyener Trainer.