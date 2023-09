Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen vertraut auf physische und mentale Stärke

Am vergangenen Wochenende kassierte der VfR Warbeyen im Heimspiel gegen den VfL Bochum die erste Niederlage der noch jungen Saison in der Fußball-Regionalliga der Frauen. Überhaupt ist es erst die zweite Niederlage in einem Meisterschaftsspiel in diesem Jahr. Wenn es nach Übungsleiter Sandro Scuderi geht, dürfen weitere Misserfolge vorerst gerne ausbleiben. Am Sonntag, 13 Uhr, ist der VfR Warbeyen beim FSV Gütersloh II zu Gast.