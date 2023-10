Fußball-Landesliga der Frauen VfR Warbeyen II patzt beim Schlusslicht

Auch die Frauen von Siegfried Materborn gingen am Sonntag leer aus. Das Team von Neutrainer Yüksel Taylan verlor ihr Auswärtsspiel beim zuvor punktgleichen SV Rees mit 0:1 (0:0). Dabei erwischten die Gäste zunächst den besseren Start. „Wir hatten in der ersten Halbzeit sehr viel Ballbesitz und waren die bessere Mannschaft. Leider haben wir den Ball durch ungenaue Pässe zu oft wieder hergegeben und uns keine klaren Torchancen erspielt“, sagte Taylan. Der SV Rees kam gestärkt aus der Pause und spielte in der Folge zielstrebig nach vorne. Der gute Start in den zweiten Durchgang wurde mit dem Führungstreffer belohnt. In der 63. Minute erzielte Nina Martinek bei einer Ecke per Kopfball das 1:0 für die Gastgeberinnen. Danach machte der SV Rees die Schotten dicht. „Nach dem 0:1 sind wir gegen eine Mauer angelaufen. Rees hat sehr defensiv agiert. Wir haben aufgemacht und versucht, mehr Druck auszuüben, aber konnten uns keine hochkarätigen Torchancen mehr herausspielen“, sagte Yüksel Taylan, der der Ansicht war, dass wenigstens ein Unentschieden dem Spiel besser zu Gesicht gestanden hätte.