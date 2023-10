Fußball-Landesliga der Frauen VfR Warbeyen II feiert ein Schützenfest in Essen

Vor allem das letzte Tor von Hofkens, der ganz nebenbei ein lupenreiner Hattrick innerhalb von nur neun Minuten gelang, hatte es Trainer Sven Rickes angetan. Die 19-Jährige Stürmerin war im Strafraum an den Ball gekommen und hatte das Spielgerät mit einem Volleyschuss in den Knick geschickt. „Wir haben das nachgeholt, was wir in der vergangenen Woche versäumt haben und den Gegner praktisch auseinandergenommen. Unser Spielfluss war heute richtig gut“, freute sich Sven Rickes, der betonte, dass das Ergebnis tatsächlich auch noch höher hätte ausfallen können.