Pokalsiegerinnen Mit Wut im Bauch: VfR Warbeyen gewinnt das Finale

Die Zuschauer auf der Sportanlage „Durch die Aue“ sahen zunächst ein typisches Pokalspiel. Der Favorit aus Kleve diktierte das Geschehen auf dem Kunstrasenplatz, der Außenseiter lauerte auf Konter. Und tatsächlich ging die DJK Mintard in der 23. Minute in Führung, als Torjägerin Ikram Buick einen umstrittenen Foulelfmeter verwandelte. Wenig später musste die Partie für etwa 20 Minuten unterbrochen werden, nachdem eine Mülheimer Spielerin einen Schwächeanfall erlitten hatte. Dann ereignete sich die Szene, die den Ehrgeiz des Favoriten endgültig wecken sollte. In der 40. Minute sah Pauline Dallmann nach einem Laufduell die Rote Karte – niemand wusste, weshalb und wofür.