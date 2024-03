2:2 bei Fortuna Köln VfR Warbeyen erkämpft sich ein Remis und bleibt Vierter

In diesem sorgte Jule Dallmann, die bereits vor einer Woche gegen Vorwärts Spoho Köln getroffen hatte, für die frühe Führung der Gäste. Eine Kombination über mehrere Stationen vollendete Dallmann nach Vorlage von Julia Hülsken zum 1:0 (4.). „Wir haben sehr mutig gespielt und sind völlig verdient in Führung gegangen. Hinten haben wir in den ersten 20 Minuten überhaupt nichts zugelassen“, sagte VfR-Trainer Sandro Scuderi.