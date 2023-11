Frauenfußball-Regionalliga VfR Warbeyen freut sich auf den Vergleich mit Bayer 04 Leverkusen II

Wenn der VfR Warbeyen am Sonntag, 15 Uhr, beim Tabellenzweiten Bayer Leverkusen II zu Gast ist, darf man sich wohl wieder auf viele Tore freuen. Viermal kam es in der Fußball-Regionalliga der Frauen bereits zum Duell der Kontrahenten. Im Schnitt fielen 6,75 Tore. In der vergangenen Saison gewann der VfR das Hinspiel mit 4:3. Im Rückspiel egalisierte das Team von Sandro Scuderi zweimal einen Zwei-Tore-Rückstand und erreichte ein 4:4.