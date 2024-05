Drittes Finale in Folge VfR Warbeyen ist im Niederrheinpokal-Endspiel der Favorit

Aufgrund des Klassenunterschiedes geht der VfR Warbeyen naturgemäß als Favorit in die Partie. Aus dem am Ende äußerst knappen 3:2-Sieg in der Vorschlussrunde gegen den ebenfalls unterklassigen FV Mönchengladbach habe man einige Lehren gezogen, sagt Trainer Sandro Scuderi. „Wir werden unsere Defensive in den Vordergrund stellen, um nicht unnötig ins Hintertreffen zu geraten. Es steckt einiges dahinter, dreimal hintereinander das Finale zu erreichen. Jetzt wollen wir das, was uns letztes Jahr nicht gelungen ist, erneut schaffen. Der Pokalsieg wäre das i-Tüpfelchen auf einer tollen Saison.“