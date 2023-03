Frauenfußball-Regionalliga VfR Warbeyen will den Rest der Saison erfolgreich einläuten

VfR-Trainer Sandro Scuderi rechnet folglich mit einem wütenden Auftritt des Gegners. „Ich erwarte eine Mannschaft, die um jeden Preis darum kämpft, die Punkte bei sich zu behalten. Für uns selbst geht es darum, mit einer Siegermentalität in das Spiel zu starten. Wir wollen den Rest der Saison erfolgreich einläuten“, so der Warbeyener Trainer.Dass sein Team ursprünglich bereits eine Woche später auf Berghofen getroffen wäre, spielt Scuderi in die Karten. So kann die Wintervorbereitung noch etwas verlängert werden. Das sei auch bitter nötig, so der Coach.