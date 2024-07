Auftakt der Testspiel-Phase VfR Warbeyen siegt gegen den FC Schalke 04 und verliert gegen A-Junioren

Der VfR Warbeyen hat am Wochenende die ersten beiden Testspiele der Saisonvorbereitung bestritten. Am Samstag gewann der Vizemeister der Fußball-Regionalliga der Frauen mit 2:0 (2:0) gegen den FC Schalke 04, der jüngst aus der Landesliga in die Westfalenliga aufgestiegen ist. Beim Kontrahenten standen Ines Ridder und Hanna Hamdi auf dem Platz, die in der Vergangenheit schon das Warbeyener Trikot getragen hatten.