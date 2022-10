Fußball-Regionalliga der Frauen : VfR Warbeyen verteidigt Tabellenführung

Kleve Das Team schafft einen 3:0-Erfolg bei den Sportfreunden Siegen und liegt weiter zwei Punkte vor den Verfolgern, die aber ein Spiel weniger ausgetragen haben.

Der VfR Warbeyen ist in der Fußball-Regionalliga der Frauen nicht zu stoppen. Mit einem 3:0 (2:0)-Sieg beim bisherigen Tabellendritten Sportfreunde Siegen hat das Team von Trainer Sandro Scuderi den Platz an der Spitze der dritthöchsten Klasse verteidigt. Der Vorsprung vor Arminia Bielefeld und Fortuna Köln auf den Plätzen zwei und drei, die beide ein Spiel in der Hinterhand haben, beträgt zwei Punkte.

In der vergangenen Saison hatte der VfR die Heimfahrt aus Siegen noch mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck antreten müssen. Nun war die Stimmung im Mannschaftsbus bedeutend besser. Julia Hülsken hatte die Gäste nach Vorarbeit von Jule Dallmann in der 14. Minute in Führung gebracht. In der Folge verpasste es der VfR zunächst, einen zweiten Treffer nachzulegen. „Wir hätten viel früher verdientermaßen mit 2:0 oder 3:0 führen müssen. Von der ersten Sekunde an haben wir das Spiel toll angenommen. Der Gegner stand sehr hoch. So kamen wir immer wieder in Eins-gegen-Eins-Situationen“, sagte Scuderi.