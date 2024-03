Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen will oben mitmischen

In der Liga will man sich im oberen Drittel festbeißen. Das ist mit Blick auf die Entwicklung, die der VfR Warbeyen in drei ganzen Jahren Regionalliga genommen hat, mehr als realistisch. „Ich denke, wir haben uns zu einer tollen Regionalliga-Mannschaft etabliert. Wir konnten uns von Jahr zu Jahr steigern, nicht bloß von der Platzierung her. Man spielt nicht gerne gegen uns“, sagt Scuderi.