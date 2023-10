Fußball-Regionalliga der Frauen Die Rollen im Derby sind klar verteilt

Info

Die Konstellation Der VfR Warbeyen ist seit einigen Jahren die unumstrittene Nummer eins in Sachen Frauenfußball im Kreis Kleve. Daran hat auch der Aufstieg des Rivalen aus dem südlichen Kreisgebiet nichts geändert.



Das letzte Duell gab’s in der Niederrheinliga am 27. Oktober 2019. Damals behauptete sich der VfR Warbeyen auf eigenem Platz mit 3:1. Das geplante Rückspiel am Walbecker Bergsteg fiel der Pandemie zum Opfer.



Prognose 4:0 für VfR Warbeyen.