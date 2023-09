Fußball-Regionalliga der Frauen Sandro Scuderi will nichts von „Topspiel“ wissen

Überdies verfügt Keeperin Kari Närdemann, die in drei Spielen noch kein einziges Mal hinter sich greifen musste, weiterhin über eine weiße Weste. Die möchte der VfR Warbeyen am Sonntagmorgen beflecken. Trotz der ausgezeichneten Ausgangslage beider Teams will VfR-Trainer Sandro Scuderi das Wort „Topspiel“ nicht in den Mund nehmen. „Ich möchte das noch nicht so bezeichnen, dafür ist es noch zu früh in der Saison“, sagt der Warbeyener Coach.