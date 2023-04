Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen will sich nach unten hin absichern

Trotz des Hinspiel-Erfolges weiß der Coach, dass in Bochum eine schwere Aufgabe wartet. „Wir haben dort noch nie gewonnen. Wenn man – wie der VfL – nach so vielen Spieltagen noch am Aufstieg schnuppert, hat man schon einiges richtig gemacht“, sagt Scuderi. Anders als am vergangenen Wochenende, an dem ein 0:0 gegen Arminia Bielefeld heraussprang, kann Scuderi nun weitgehend aus dem Vollen schöpfen. „Wir wissen, was wir in den letzten Wochen auch gegen starke Gegner geleistet haben. Da brauchen wir uns nicht zu verstecken.“