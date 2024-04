Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen festigt den dritten Platz

Vier Spiele vor Saisonende hat der VfR Warbeyen den dritten Platz in der Fußball-Regionalliga der Frauen praktisch in der Tasche. Die Mannschaft löste die Aufgabe gegen den Abstiegskandidaten SSV Rhade letztlich ganz souverän und machte mit einem 4:1 (1:1) den vierten Sieg in Folge perfekt. Verfolger 1. FC Köln II leistete sich hingegen eine überraschende 0:1-Niederlage bei Alemannia Aachen – beide Teams trennen inzwischen sieben Punkte. Diesen Vorsprung wird der VfR, der sich momentan in einer konstant guten Form präsentiert, in jedem Fall ins Ziel bringen.