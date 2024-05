Erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte Bayer 04 feiert: VfR Warbeyen ist Vizemeister

Darunter auch die Spielerinnen der zweiten Frauen-Mannschaft, die das letzte Meisterschaftsspiel, das am Sonntag am Klever Bresserberg über die Bühne gehen sollte, frühzeitig abgesagt haben. Wegen „Nichtantritt Gast“ – so die offizielle Sprachregelung – wird das Spiel mit 2:0 für den VfR Warbeyen gewertet. Damit haben die Schwarz-Weißen die Vizemeisterschaft in der Tasche – 52 Punkte und Platz zwei in der dritthöchsten Spielklasse bedeuten das beste Ergebnis der Vereinsgeschichte.