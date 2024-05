Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen auf Vizemeister-Kurs

Der VfR Warbeyen absolviert die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte. Am Sonntag präsentierte sich die Mannschaft auf dem Kunstrasenplatz im Sportzentrum Unterstadt erneut in Topform und machte mit einem 3:1 (3:1) gegen Verfolger 1. FC Köln II den fünften Sieg in Serie perfekt. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Fortuna Köln, der überraschend mit 0:2 beim Abstiegskandidaten SSV Rhade unterlag, beträgt drei Runden vor Schluss nur noch zwei Punkte. Damit ist jetzt sogar die Vizemeisterschaft in greifbare Nähe gerückt, da die Fortuna noch gegen die ungeschlagene Übermannschaft des künftigen Zweitligisten VfL Bochum antreten muss.