Fußball-Landesliga der Frauen VfR Warbeyen II rückt auf Platz zwei vor

Beim Gastspiel in Hamminkeln war das Glück jedoch zunächst der Taylan-Elf hold. In der 31. Minute setzte Sophie Mai einen Freistoß aus 20 Metern an die Latte, von wo aus der Ball an den Rücken der Lankerner Keeperin Larissa Fahl und von dort aus ins Tor sprang. „Lankern stand tief, hatte keine klaren Chancen“, kommentierte Yüksel Taylan das Spielgeschehen in Halbzeit eins. Nach der Pause dann ein vollkommen anderes Bild: Erst stellte Marita Bleise auf 1:1 (69.), dann traf Luisa Kathage in der letzten Minute der regulären Spielzeit zum umjubelten Siegtreffer für Grün-Weiß. „Beide Tore fallen bei Standardsituationen. Lankern war in der zweiten Halbzeit wie ausgewechselt. Wir sind nicht mehr hinten rausgekommen und haben das Spiel noch aus der Hand gegeben“, sagte Yüksel Taylan.