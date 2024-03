Frauenfußball VfR Warbeyen nimmt den dritten Platz ins Visier

Er macht jedoch keinen Hehl daraus, dass er eine schwierige Partie erwartet. „Die Tagesform, die Art und Weise, wie man das Spiel angeht, wird an diesem Tag entscheidend sein. Wir müssen an unsere Grenzen gehen, um in Köln einen Sieg zu holen. Wir stehen vor der Herausforderung, 90 Minuten stabil in der Abwehr zu stehen und in der Offensive ein bisschen effektiver zu sein. Wir dürfen uns nicht so viele Fehler erlauben“, sagt Scuderi.