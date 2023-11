Fußball-Regionalliga der Frauen Verwirrung um Tor des VfR Warbeyen

Stattdessen ging in der 75. Minute plötzlich der Tabellenzweite durch einen Distanzschuss in Führung. Das stachelte den VfR nur noch mehr an. Jolina Opladen gelang in der 89. Minute der Ausgleich. Pauline Dallmann sah in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte. „Wenn die Partie noch ein paar Minuten weitergegangen wäre, hätten wir vielleicht gewonnen. So fühlt es sich an, als hätten wir 1:1 verloren“, sagte Sandro Scuderi, der die Leistung seines Teams lobte.