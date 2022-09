Fußball-Regionalliga der Frauen : Chloé Rickes lässt VfR Warbeyen in der Nachspielzeit jubeln

Chloé Rickes erzielte in der Nachspielzeit das 2:2 für den VfR. Foto: FuPa

Von Nils Hendricks Die Spielerin erzielt kurz vor dem Abpfiff das 2:2 im Heimspiel gegen den Zweitliga-Absteiger Borussia Bocholt. Der Gastgeber verdient sich den Punktgewinn mit großem Kampfgeist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks

Als eine Flanke von Chloé Rickes in der zweiten Minute der Nachspielzeit unverhofft als Torschuss Karriere machte und der Ball über den linken Innenpfosten den Weg ins Bocholter Gehäuse fand, gab es auf der Bank des VfR Warbey­en kein Halten mehr. 90 Minuten lang hatte Trainer Sandro Scuderi seine Schützlinge im strömenden Regen nach vorne gepeitscht, die ihrerseits im Heimspiel der Fußball-Regionalliga der Frauen alles dafür gaben, die drohende Niederlage gegen den Zweitliga-Absteiger noch abzuwenden. Mit Erfolg: Am Ende trennten sich der VfR Warbeyen und Borussia Bocholt im Stadion am Bresserberg mit 2:2 (0:1) – für den Gastgeber war es ein überaus verdienter Punktgewinn.

In der Neuauflage des Spiels der ersten Runde des DFB-Pokals, das die Borussia am 21. August an gleicher Stelle mit 2:1 für sich entschieden hatte, erlebte der VfR Warbeyen ein kleines Déjà-vu. Wie schon beim Pokalaus wenige Wochen zuvor war der VfR noch nicht ganz auf dem Platz angekommen, als die Gäste schon das erste Mal jubeln durften. Nina Lange köpfte bereits in der vierten Minute zum 1:0 für die Borussia ein. Wieder musste die Mannschaft von Sandro Scuderi somit früh einem Rückstand hinterherlaufen. Borussia Bocholt operierte in der Folge in erster Linie mit langen Bällen und machte die Räume im Mittelfeld dicht.

Nach dem Seitenwechsel erspielte sich der VfR Torchance auf Torchance. Das sollte sich auszahlen. In der 53. Minute hielt Kim Wilhelms bei einem Klärungsversuch der Bocholts Keeperin Leonie Doege den Fuß rein und lenkte den Ball so zum 1:1 ins Tor. Die Antwort der Borussia ließ nicht lange auf sich warten. Nina Lange (61.) brachte die Gäste aus der Distanz mit ihrem zweiten Treffer erneut in Führung. Bis zum Schluss drängte der VfR Warbeyen auf den erneuten Ausgleich – mit einem erfreulichen Ausgang. „Am Ende war das nur noch pure Willenskraft. Es war ein verdientes Unentschieden. Uns hat heute eine gewisse Geduld ausgezeichnet. Im Angriffsdrittel müssen wir trotzdem in Zukunft noch deutlich ruhiger werden“, sagte Sandro Scuderi.