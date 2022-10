Heimspiel gegen das Schlusslicht : VfR Warbeyen ist der klare Favorit

Ines Ridder erzielte am vergangenen Sonntag den 3:0-Endstand im Spiel gegen die SF Siegen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Beim Spitzenreiter der Fußball-Regionalliga der Frauen läuft es momentan auch so gut, weil Trainer Sandro Scuderi mit dem kompletten Kader arbeiten kann.

Wenn der VfR Warbey­en am Samstag um 15 Uhr in der Fußball-Regionalliga der Frauen den 1. FFC Recklinghausen empfängt, kann man durchaus von einem Duell der Gegensätze sprechen. Denn während der VfR ungeschlagen an der Tabellenspitze steht, lief beim Kontrahenten aus dem Ruhrgebiet bisher wenig zusammen.