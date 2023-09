Frauenfußball_Regionalliga VfR Warbeyen bleibt in der Erfolgsspur

Der SV Walbeck war in der Anfangsphase nicht richtig wach und lag nach zehn Minuten mit 0:2 zurück. Doch die Mannschaft schüttelte sich kurz und meldete sich zurück. Nach einem Eckball erzielte Lena Jansen (19.) per Kopf den Anschlusstreffer. Vier Minuten später glich Neuzugang Maja Ebels aus. Doch der Gegner stellte den alten Abstand mit Toren in der 35. und 40. Minute wieder her. Kurz vor der Pause verkürzte Vanessa Finger auf 3:4.