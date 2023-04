Fußball-Regionalliga der Frauen VfR Warbeyen feiert den ersten Erfolg im Jahr 2023

Sophie Rüthing hatte die Gäste aus dem Siegerland, die im Hinspiel beim 0:3 ohne Chance waren, in der 25. Minute in Führung gebracht. VfR-Trainer Sandro Scuderi sprach von einer „recht komplizierten Halbzeit“, in der man alles habe vermissen lassen. „Wir waren gar nicht im Spiel. Beim 0:1 war wieder einmal Slapstick dabei. Zum Glück haben wir das Ergebnis in der zweiten Halbzeit noch zum Guten gewendet“, sagte er.