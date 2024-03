Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen macht es wieder einmal unnötig spannend

So wurde es in der Schlussphase – wie bereits im Hinspiel, das der VfR Warbeyen mit 3:2 für sich entscheiden konnte – noch einmal spannend. Mehrfach verpasste die Mannschaft von Trainer Sandro Scuderi die Chance, die Partie mit dem Treffer zum 3:1 zu entscheiden. Einen weiteren Fauxpas leistete sie sich allerdings auch nicht. Und so blieb es beim 2:1.