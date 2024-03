Fußball-Regionalliga der Frauen  Jacqueline Hörst erlöst den VfR Warbeyen

Der VfR hatte gleich in den ersten Minuten gute Chancen, in Führung zu gehen. Die größte Gelegenheit hatten jedoch die Gäste aus Essen, die in der fünften Minute den Pfosten trafen. In der Folge begegneten sich die Teams in einer intensiv geführten Partie weitgehend auf Augenhöhe, ohne dass es weitere klare Chancen gab.