Noch ein Sieg vom DFB-Pokal entfernt VfR Warbeyen zieht erneut ins Finale ein

Der VfR Warbeyen ist zum dritten Mal in Folge in das Endspiel um den Fußball-Niederrheinpokal der Frauen eingezogen. In der Vorschlussrunde setzte sich der Regionalligist mit 3:2 (0:0) beim Niederrheinligisten FV Mönchengladbach durch. Und obwohl es in der Schlussphase der Partie noch einmal ein wenig hektisch wurde, gab VfR-Trainer Sandro Scuderi an, dass er zu keinem Zeitpunkt am Finaleinzug seiner Mannschaft gezweifelt habe. „Ich habe während des gesamten Spiels eine gewisse Ruhe in mir gespürt, dass wir am Ende vernünftig aus der Nummer herauskommen werden“, sagte der Warbeyener Trainer. Er sollte recht behalten.