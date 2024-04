Fußball-Regionalliga der Frauen  Jule Dallmann ist die Matchwinnerin für den VfR Warbeyen

Sandro Scuderi wusste, bei wem er sich nach dem Abpfiff vor allem zu bedanken hatte. Der Trainer der VfR Warbeyen hockte sich nach dem 2:1 (1:1)-Heimsieg seiner Mannschaft in der Fußball-Regionalliga der Frauen gegen den FSV Gütersloh II neben die erschöpft auf dem Boden liegende Mittelfeldspielerin Jule Dallmann und klopfte ihr anerkennend auf den Rücken. Jule Dallmann hatte nicht nur wegen ihrer beiden Treffer erheblichen Anteil am Erfolg des Tabellenvierten gegen den abstiegsgefährdeten Kontrahenten gehabt. Die 26-Jährige hatte das Spiel ihrer Mannschaft auch immer wieder abgetrieben und war beim verdienten Erfolg an vielen guten Aktionen des Gastgebers beteiligt.