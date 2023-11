Fußball-Regionalliga der Frauen Der VfR Warbeyen ist zurück in der Erfolgsspur

Jule Dallmann hatte den VfR nach 25 Minuten in Führung gebracht, als sie einen Foulelfmeter zum 1:0 verwandelte. In der 31. Minute legte das Team sehenswert nach. Sophie Schneider setzte Jolina Opladen in Szene, die direkt auf Michelle Büning passte – der Sommer-Neuzugang des Tabellenvierten erhöhte auf 2:0. „In der Halbzeit bin ich richtig ins Schwärmen geraten. Fußballerisch und taktisch haben wir alles auf den Platz gebracht und den Gegner laufen gelassen. Das 2:0 war noch zu wenig“, sagte Sandro Scuderi, der jedoch anmerkte, dass dies Jammern auf hohem Niveau sei.