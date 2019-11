Frauenfußball : VfR-Frauen stürzen den Spitzenreiter

Kleve-Warbeyen Niederrheinliga: VfR Warbeyen – MSV Duisburg II 2:1.

Kleve-Warbeyen Mit dem Schlusspfiff stürmte der Warbeyener Anhang auf das Spielfeld und verschmolz zu einer großen Jubeltraube. Soeben hatte man die Reserve des MSV Duisburg in einer bis zur letzten Sekunde wahnsinnig spannenden Partie mit 2:1 niedergerungen und ihnen so die erste Saisonniederlage beschert. „Das war heute ein rundum gelungener Tag und taktisch eine eins a Vorstellung“, sagte ein begeisterter Sandro Scuderi nach Abpfiff. „Wir waren leidenschaftlich und emotional bis zur letzten Minute da.“

Von Anfang an entwickelte sich auf dem tiefen Rasenplatz am Duvenpoll ein Kampfspiel. Bereits nach drei Minuten kullerte der Ball ins Netz der Meidericher, als die Duisburger Hintermannschaft mit einer Flanke von Zara Rickes nichts anzufangen wusste und so zusah, wie diese schließlich ins Netz rollte. In der Folge hatten die Gäste zwar weitaus mehr Spielanteile, doch der VfR schaffte es, jedwede Angriffsbemühung des MSV rechtzeitig zu ersticken.