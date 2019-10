Frauenfußball : VfR-Frauen schlagen Walbeck und sind Derbysieger

Kleve Frauenfußball-Niederrheinliga: VfR Warbeyen – SV Walbeck 3:1 (2:1).

Dabei starteten die Platzherren denkbar unglücklich in die Partie. Noch vor der ersten Zeigerumdrehung lag der Ball schon im Tor der Schwarz-Weiß. Ein Freistoß aus dem Halbfeld – geschossen von SV-Akteurin Lisanne Grusa – segelte an allen vorbei und schlug schließlich hinter VfR-Keeperin Anna Krüger ein. In der Folge kamen die Gastgeber per Foulelfmeter von Hannah Giebels zum Ausgleich und Shirin Timmermann veredelte eine Flanke von Mariken Kroon zur 2:1-Halbzeitführung.