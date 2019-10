Frauenfußball : VfR-Frauen: Als Ligaprimus zum Tabellenschlusslicht

Kleve-Warbeyen Frauenfußball: SV Hemmerden – VfR Warbeyen.

Sieben Spieltage sind nun vergangen und der VfR Warbeyen führt die Niederrheinliga ungeschlagen an. Für Trainer Sandro Scuderi ist es an der Zeit für ein kleines Zwischenfazit. „Vor der Saison hätte ich nicht gedacht, dass wir zu diesem Zeitpunkt schon so eine Punkteausbeute haben und vor allem so gefestigt auftreten würden“, freut sich der 40-jährige. Zurücklehnen will man sich im Lager der Schwarz-Weißen jedoch keinesfalls. „Die Mädels sind noch nicht zufrieden. Das ist kein Größenwahn, sondern reine Selbstkritik.“