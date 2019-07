Tennis : VfL Nierswalde steigt im Jubiläumsjahr auf

Goch-Nierswalde Tennis: Herren 40 Meister in der Bezirksklasse B.

(RP) Im 40. Jahr seines Bestehens hat es die Herren 40-Tennismannschaft des VfL Nierswalde in dieser Saison geschafft, von der Bezirksliga B in die Bezirksliga A aufzusteigen.

Guter Zusammenhalt, geschlossene Mannschaftsleistungen und individuelle Leistungsbereitschaft haben maßgeblich zu diesem Erfolg beigetragen. Auf dem Weg zum Erfolg und der Tabellenführung in der Bezirksklasse B - Gr. 45 in diesem Sommer, gaben die Nierswalder Herren keinen Punkt ab und verwiesen damit die Herren aus Reichswalde auf den zweiten Platz. Im letzten Spiel der Serie konnte mit einem knappen Auswärtssieg in Kevelaer der Aufstieg perfekt gemacht werden.