Basketball-Landesliga Aufholjagd des TV Goch zahlt sich aus

Zwar konnten sie noch elf Punkte verbuchen, doch die Königshardter spielten ihre Überlegenheit konsequent aus und führten vor dem Schlussviertel mit 57:52. Doch auch die Klever zeigten nun Moral und kämpften sich zurück ins Spiel, mit 61:60 konnten sie sogar noch einmal in Führung gehen. Dann jedoch drehte der TV Jahn erneut die Partie und lag immer knapp in Führung. So auch in der letzten Aktion des Spiels. Mit einem verwandelten Freiwurf verkürzte Merkur noch einmal. Der von den Klevern absichtlich verworfene Freiwurf landete sogar in den eigenen Reihen, der letzte Drei-Punkte-Versuch verfehlte jedoch sein Ziel und die Niederlage war besiegelt. „Leider haben wir nicht konstant genug gespielt“, sagte Thomas Rübo, der Ralf Daute vertrat.