125 Jahre VfL Merkur Kleve : VfL Merkur Kleve sagt Jubiläumsfest ab

Die Saison im American Football sollte eigentlich in diesen Tagen beginnen. Doch der VfL Merkur Kleve stellt sich darauf ein, dass die Spielzeit komplett gestrichen wird. Foto: Merkur Kleve

Kleve Die Feier zum 125-jährigen Bestehen des Traditionsvereins sollte Ende August steigen. Sie soll 2021 nachgeholt werden. Die Mitglieder halten dem Klub in schweren Zeiten die Treue. Im American Football droht die Absage der Saison.

Die Vorbereitungen liefen seit Monaten, das Programm stand im Großen und Ganzen – und jetzt wird wegen der Corona-Krise erst einmal nichts aus dem großen Fest des VfL Merkur Kleve zu seinem 125-jährigen Bestehen. Der Verein, der 1895 von einer Gruppe junger Kaufleute gegründet wurde, hat seine für Samstag, 29. August, geplante Jubiläumsfeier abgesagt. Der Vorstand um den Vorsitzenden Helmut Tripp informierte die gut 1000 Mitglieder am Freitag darüber, dass der runde Geburtstag in diesem Jahr nicht gefeiert werden wird. Das soll 2021 nachgeholt werden. Ein neuer Termin steht bislang nicht fest. Den werden Vorstand und Festausschuss noch festlegen. „Doch im Moment ist es halt auch schwierig, in einer größeren Runde darüber zu sprechen, weil man sich nicht treffen kann“, sagt Helmut Tripp.

Am Programm, das für Ende August vorgesehen war, wird sich wohl auch im kommenden Jahr nicht viel ändern. Das 125-jährige Bestehen soll zum einem mit einem Gottesdienst und einem Festakt gefeiert werden. Zum anderen sollen die Abteilungen des Vereins auf der Anlage an der Flutstraße die Gelegenheit bekommen, so Tripp, „zu zeigen, was sie drauf haben“. Das muss jetzt verschoben werden. „Wir erwarten zu diesem Fest einige hundert Mitglieder, aber auch viele Zuschauer. Und weil Großveranstaltungen bis Ende August noch verboten sind, blieb uns keine andere Wahl, als alles abzusagen“, sagt Tripp.

Info Fast 1000 Mitglieder in zwölf Abteilungen Verein Der 1895 gegründete VfL Merkur Kleve hat gut 1000 Mitglieder, die von fast 60 Diplom-Sportlehrern, Trainern und Übungsleitern betreut werden. Der VfL wurde vom Land NRW mehrfach als kinderfreundlicher Sportverein ausgezeichnet. Abteilungen Beim VfL gibt es die Abteilungen American Football, Basketball, Cheerleading, Fechten, Gesundheitssport, Gymnastik, Handball, Karate, Tennis, Leichtathletik, Turnen und Volleyball.

Der Chef des Traditionsvereins bedauert die Entwicklung einerseits. „Doch andererseits bin ich der Meinung, dass man vorsichtig damit umgehen muss, die Einschränkungen wegen des Coronavirus zu lockern“, sagt Helmut Tripp. Er stellt sich darauf ein, dass es noch einige Zeit dauern wird, bis wieder ein wenig Normalität in den Sportalltag des VfL Merkur Kleve einkehren wird. „Derzeit liegt der komplette Sportbetrieb brach – und das bei diesem tollen Wetter. Unsere Mitglieder können, wenn überhaupt, nur alleine trainieren“, sagt Tripp. Er bedauert dabei, dass nicht wenigstens die Tennisspieler wieder auf den Platz können. „Tennis ist für mich eine Sportart, die mit dem vorgeschriebenen Abstand ausgeübt werden könnte“, sagt der 59-Jährige, der seit 2018 an der Spitze des VfL Merkur steht.

Der Tennissport hat noch die Hoffnung, dass 2020 zur Saison aufgeschlagen werden kann, im Football ist die Zuversicht nicht so groß. Helmut Tripp, der auch Leiter der American-Football-Abteilung des VfL Merkur ist, stellt sich darauf ein, dass die Spielzeit abgesagt wird. Sie sollte eigentlich in diesen Tagen anlaufen. „Ich gehe davon aus, dass alles komplett gestrichen wird“, sagt er.

Helmut Tripp, Vorsitzender des VfL Merkur Kleve: „Ich vermisse das Vereinsleben auf unserer Anlage.“. Foto: Markus van Offern (mvo)

Tripp hat bei all den Rückschlägen aber seinen Optimismus nicht verloren. Er ist davon überzeugt, dass die Corona-Krise den VfL Merkur Kleve nicht aus der Bahn werfen wird. „Die Zeiten sind hart. Doch in bin guter Dinge, dass der VfL und seine Mitglieder das überstehen werden“, so der Vorsitzende. Zumal die Clubangehörigen weiter zu ihrem Verein stehen. „Es hat sich noch kein Mitglied abgemeldet, obwohl wir seit Wochen kein Sportangebot mehr haben“, stellt Tripp stolz fest.

Deshalb muss sich der VfL Merkur Kleve im Gegensatz zu manch anderem Verein in wirtschaftlicher Hinsicht auch noch keine Sorgen machen. „Wir sind nicht auf Sponsoren- oder Zuschauereinnahmen angewiesen. Wir finanzieren uns in erster Linie über die Mitgliedsbeiträge“, so Tripp. Der Verein sei aus diesem Grund weiter in der Lage, die Kosten für das Personal, das die Turnhalle reinigt, und seine Bürokraft zu tragen.