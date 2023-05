Spannendes Duell Fechter des VfL Merkur sorgen bei Turnierserie für ein Novum

Beim abschließenden Turnier, bei denen neben den drei veranstaltenden Vereinen auch Sportler und Sportlerinnen der niederländischen Klubs La Prime Wageningen und Trefpunt Vlaardingen am Start waren, hatte es weitere gute Resultate für die Klever Fechter gegeben. Martin Brunets schaffte in der Altersklasse U10 den Einzug ins Finale, das der Achtjährige gegen Elise de Graaf (Vlaardingen) verlor. Der Trost für die Niederlage im entscheidenden Duell war für Martin Brunets der Sieg in der Gesamtwertung der Serie. Anton Brunets und Yurii Marets fehlte in der Altersklasse U 12 das nötige Quäntchen Glück. Sie verloren ihre Halbfinal-Duelle jeweils nur mit einem Treffer Unterschied und landeten auf Platz drei.