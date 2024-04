Basketball-Landesliga Ralf Daute: „Der Abstieg ist ein Skandal“

Merkur-Trainer Ralf Daute machte denn auch seinen Unmut Luft. „Dass wir abgestiegen sind, ist natürlich ein Skandal. Eine Art Nachbarschaftshilfe aus Solingen für Wuppertal. Die Liga ist absurd zusammengestellt. Vier Mannschaften aus dem Bergischen Land bleibt in der nächsten Saison die weite Anreise nach Kleve erspart.“ Entsprechend frustriert sei die Mannschaft auch vor der Partie gegen die dritte Mannschaft des ETB SW Essen gewesen. „Angesichts der Tatsache, dass der Abstieg feststand, haben wir in unserem vorerst letzten Landesligaspiel kräftig rotiert und allen Spielern Einsatzzeit gewährt.“ Am Ende sprang eine 64:76 (27:30)-Heimniederlage heraus. „Das Ergebnis geht in Ordnung. Die Essener haben eine sehr routinierte Mannschaft und dies auch bei uns gezeigt“, so Daute.