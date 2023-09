Basketball TV Goch hat noch eine Rechnung offen

Der VfL Merkur Kleve und der TV Goch starten am Samstag in die Saison der Basketball-Landesliga, Gruppe vier. In der vergangenen Saison war die Klasse noch in zwei Gruppen aufgeteilt. Nach einer Vorrunde gab es eine Auf- und Abstiegsrunde. Ab sofort spielen alle zwölf Teams in der Gruppe eine reguläre Saison – so wie es die Korbjäger noch aus der guten, alten Zeit vor Corona kennen.