Lokalsport: VfL-Fechter bestehen Turnierreife-Prüfung

Kleve Für zehn Athleten des VfL Merkur Kleve geht ein Traum im Sportfechten in Erfüllung. Die Kampfsportler haben nach einer Vorbereitung unter dem ehemaligen Trainer Wojtek van Barneveld und Nicole Verfondern ihre Prüfung für die Turnierreife in der Sportwaffe Florett bestanden.

Mit ihren theoretischen Kenntnissen konnten die Merkurianer in Waffenkunde, Ausrüstung, Sicherheitsbestimmungen und Wettkampfregeln überzeugen. Auch im praktischen Teil wie Angriff, Parade und Riposte waren die Prüfer mit den Leistungen zufrieden. Im Anschluss an die Prüfungen hielten die Nachwuchskämpfer stolz ihre blauen Pässe in der Hand. Jetzt dürfen die zehn VfL-Fechter an offenen deutschen und internationalen Turnieren teilnehmen.