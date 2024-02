Abstiegskampf in der Volleyball-Verbandsliga Kleverland Volleys landen einen Überraschungserfolg

Viel fehlte nicht – und die Partie gegen den Tabellendritten TuSEM hätte einen anderen Verlauf genommen. Denn die Gastgeberinnen lieferten dem Favoriten abgesehen von einer längeren Schwächephase in der Mitte des zweiten Durchgangs über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Bitter für Bedburg-Hau, dass in Satz eins die Aufholjagd von 18:20 bis 22:23 nicht mit einem Satzgewinn belohnt wurde. Vielleicht noch bitterer für die Sechs von Petra Stockhorst war aber das Ende von Satz drei. Nach Rückständen von 14:19, dann sogar 22:24, gelang bei 24:24 der Gleichstand. Doch mit 24:26 zum 0:3 blieb der SVB auch dieses Mal ein Satzgewinn für eine mögliche Wende im Spiel verwehrt. „Schade, wir haben doch etwas verkrampft und nicht so aus einem Guss wie zuletzt beim 3:1-Sieg über Wuppertal gespielt“, sagte Stockhorst nach der Niederlage ihrer Sechs, in der Nadine Golibrzuch und Laura Kühn in Angriff und Block gute Szenen hatten.