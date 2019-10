Tischtennis : Vehreschild und Lamhardt zum Bundesranglistenturnier

Kleve Tischtennis: Top 48-Veranstaltung in Gaimersheim.

(RP) Kleves Tischtennis-Talente Lea Vehreschild (DJK Rhenania Kleve) und Mara Lamhardt (Weiß-Rot-Weiß Kleve) starten am Freitag in Düsseldorf mit dem Jugendkader des Westdeutschen Tischtennis-Verbandes nach Gaimersheim bei Ingolstadt (Bayern), wo das Top 48-Bundesranglistenturnier der Jugend 18 in der EDEKA-Ballsporthalle ausgetragen wird. In insgesamt acht Gruppen mit jeweils sechs Starterinnen geht es um Plätze für das Top 24-Bundesranglistenturnier am 23./24. November.