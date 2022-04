Westdeutsche Meisterschaft im Volleyball : VBC Goch muss noch Lehrgeld zahlen

Goch Für die Junioren U 18 des Vereins gibt es bei ihrem Debüt bei den Titelkämpfen aber einen erfreulichen Abschluss und eine wichtige Erkenntnis.

Im ersten Vorrunden-Spiel traf der VBC gleich auf eines der stärksten Teams des Turniers. Die Gocher mussten gegen den Dürener TV, der am Ende Vierter wurde, eine deutliche 0:2 (3:25, 13:25)-Niederlage hinnehmen. „Meine Jungs waren bei ihrer Premiere bei einer Westdeutschen Meisterschaft anfangs sichtlich nervös“, sagte Coach Derk Wetzold. Im zweiten Vorrundenspiel gegen TuB Bocholt verkaufte sich der VBC durch gute Blockarbeit und gelungene Angriffszüge in langen Ballwechseln deutlich besser. „Die Partie stand auf des Messers Schneide“, sagte Wetzold nach der in beiden Sätzen umkämpfen 0:2 (23:25, 22:25)-Niederlage seiner Schützlinge, die damit den Einzug in Runde der besten acht Teams verpassten.