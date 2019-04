Fußball : Vasovic-Elf gibt Tabellenführung wieder her

Vasovic-Elf gibt Tabellenführung wieder her

Kreis Kleve. B-Liga 1: Kessels Reserve siegt im Abstiegs-Krimi verdient beim SV Asperden mit 3:1.

SV Asperden - SG Kessel/Ho.-Ha.II 1:3 (1:0). Im umkämpften Abstiegskampf fuhren die Vereinigten einen wichtigen Auswärtsdreier ein. Das Schlusslicht aus Asperden ging durch Marek Syncerz (4.) früh in Front. Im zweiten Abschnitt wurden die Gäste bestimmender, drückten aufs Tempo und erspielten sich Torchancen. Christopher Werner (65.) nutzte eine zum Ausgleich, Jonas Güth (79.) sorgte für die SG-Führung, bevor erneut Werner (89.) das Endresultat herstellte.

Rheinwacht Erfgen - SGE Bedburg-Hau III 3:0 (2:0). Im Bedburg-Hauer Lokalkampf behielt die Rheinwacht klar die Oberhand, da sie laut Aussage ihrers Trainers Norman Lousée zielstrebiger war. Die SGE versäumte ihre Chancen zu nutzen, scheiterte aber auch an Erfgens überragenden Torhüter Sascha Westerhoff. Alexander Nienhuys gelang die 1:0-Führung, die von Henrik Schümmer ausgebaut wurde. Mit dem zweiten Tor von Schümmer war das Match entschieden. Nienhuys sah wegen Notbremse die Rote Karte (87.). „Der Sieg war verdient“, so Lousée zum Schluss.

SV Nütterden - SV Schottheide-Frasselt 3:1 (1:0). „Das war ein hochverdienter Dreier, wir hätten auch höher gewinnen können. Ich muss meiner Elf ein Lob aussprechen, da sie gut gespielt und gekämpft hat“, sagte SVN-Coach Joachim Böhmer. Marcel Reintjes schoss den SVN in Front. Nach dem Wechsel erhöhte Sedat Sacan, doch Tristan Zwartjes verkürzte per Foulelfmeter. Eric Müller entschied das Derby in Minute 87 endgültig für den neuen Spitzenreiter.