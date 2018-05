Lokalsport: Van-Nooy-Preis an Dirk Kopp verliehen

Kleve Im Rahmen einer Feier wurde im Viktoria-Treff der Gerd-van-Nooy-Gedächtnispreis an Dirk Kopp verliehen.

Gerd van Nooy war in den 30er Jahren ein hervorragender Sprinter über die Distanzen 100 m bis 400 m. Auf genau diesen Strecken war auch Dirk Kopp in Jugendjahren erfolgreich, worauf Abteilungsleiter Johannes Artz in seiner Laudatio hinwies. Seine überragenden Verdienste liegen jedoch in seiner Trainerarbeit mit Schülern und Jugendlichen. Dirk opfert seine ganze Freizeit für die Leichtathletik und ist fast jeden Tag auf dem Sportplatz zu finden. An vielen Wochenenden nimmt er mit seinen Athleten und Athletinnen an regionalen und überregionalen Sportfesten teil. Vor Ostern organisiert er alljährlich eine Trainingswoche in Dänemark. Viele Jugendliche führte er auch zur Teilnahme an Deutschen Meisterschaften.