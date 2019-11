Handball : UTuS-Damen wollen im Heimspiel nachlegen

Uedem Handball-Landesliga: Uedem - TV Erkelenz (Sa. 16 Uhr).

Gut in Form sind aktuell die Handballerinnen des Uedemer TuS. Mit zwei Siegen in Folgen steht nun die nächste Partie auf dem Programm, in der Halle in Uedem an Meursfeldstraße gastiert am Wochenende der TV Erkelenz. Anwurf der Landesliga-Begegnung ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr.