Lokalsport: UTuS-Damen mit gelungenem Abschluss

Kleve Handball-Verbandsliga: Uedemer TuS - SC Waldniel 27:18. Trainer Christian Dörr verabschiedet sich.

Nach der schwachen Vorstellung am vergangenen Wochenende in Wuppertal hatten sich die UTuS-Damen vorgenommen, ihrem Coach einen Sieg zum Abschied zu schenken.

Bei diesem Unterfangen fehlte lediglich Natascha Gutsche, für die Judith Berns im Aufgebot stand. Die Gastgeberinnen starteten nach Anpfiff hervorragend in die Partie und führten nach der Anfangsphase mit 7:2. "Danach hatten wir unsere einzige Schwächephase im Spiel und der Gegner ist kurz rangekommen", erklärte Dörr, dessen Mannschaft Waldniel bis auf 5:7 in Schlagdistanz kommen ließ.

Nach Wiederanpfiff legten die UTuS-Damen erneut einen Blitzstart hin und bauten den Vorsprung bis auf 19:8 aus. "Wir haben hier unsere beste Leistung gezeigt und uns auch verdient abgesetzt", lobte Trainer Dörr im Anschluss. Die Gastgeberinnen ließen in der Folge keinen Zweifel aufkommen, dass die Punkte in der Schustergemeinde bleiben sollten und beim Zwischenstand von 25:15 zehn Minuten vor Schluss war das Spiel endgültig entschieden. Mit einem 27:18-Heimsieg beendeten die Uedemerinnen schließlich ihre Debütsaison in der Verbandsliga. Dank des Erfolgs schoben sich die UTuS-Damen auch in der Tabelle noch um einen Platz nach oben auf Rang neun.