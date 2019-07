Fußball : „Unsere Ziele haben wir klar formuliert“

Hintere Reihe: Phillip Mildenberger, Tom Strodt, Simon Bartjes, Ben Strodt, StefanGregor, Jan Hoffmann, Luca Eikemper und Betreuer Klaus Roelofs. Mittlere Reihe: sportlicher Leiter Frank Mildenberger, Trainer Markus Hierling, Torwarttrainer Tobias Schulte-Mattler, Christian Ploenes, Dustin Hoffmann, Aron Hoffmann, Henning Hans, Luca Kanders, Dominik van Baal, Nick Helmus, Lars Völpert, Betreuer Bernhard Hinz, Trainer Peter Franke. Vordere Reihe: Co-Trainer Stefan Eikemper, Kay Tönissen, Timo Auschner, Nils Schotten, Kapitän Sebastian Düvert, Marvin Flounders, Nils Mildenberger, Niklas Hoffmann, Co-Trainer Sascha Janssen. Es fehlen: 2. sportlicher Leiter Herbert van de Vorle, Betreuer Hendrick Denissen, Levi Eckermann, Mika Eckermann, Niklas Swertz, Niklas Weeren, Christoph Meyer, Danny Gerrits, Jamie Caspers, Martin Coenen, Michael Pesch. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch-Pfalzdorf Fußball-Kreisliga A Kreis Kleve-Geldern: Alemannia Pfalzdorf will nach dem knapp verpassten Aufstieg angreifen.

Der knapp verpasste Aufstieg ist für den A-Ligisten Alemannia Pfalzdorf kein Thema mehr. Natürlich hat die Tatsache, dass der Aufstieg am Ende nur an vier fehlenden Toren scheiterte, den Spielern in der Zeit nach dem letzten Spieltag noch einige Kopfschmerzen bereitet. Doch das soll nun vorbei sein. Hochmotiviert sind das neue Trainer Duo Markus Hierling und Peter Franke in die Vorbereitung gestartet. „Derzeit haben wir 28 Feldspieler und fünf Torleute, die mit uns zusammen die nächsten Wochen bestreiten werden. Natürlich werden nicht alle im Kader der ersten Mannschaft bleiben, es sollen sich aber alle Akteure kennenlernen und wir geben jedem eine Chance“, freuen sich die beiden Trainer über die große Auswahlmöglichkeit.

Bereits im Frühjahr hatte der Verein verkündet, dass die beiden die Nachfolge von Thomas Erkens, der fünf Jahre lang die sportliche Verantwortung an der Seitenlinie der Alemannen getragen hatte, zum Start in die Saison 2019/2020 antreten werden. Beide verbindet eine lange Bekanntschaft, aus der mittlerweile ein Freundschaft entstanden ist und beide wohnen in Pfalzdorf. Da fiel die Entscheidung, den heimischen Verein zu trainieren, nicht schwer.

Und das Duo geht neue Wege. Denn Hierling und Franke haben gleich ein ganzes Team um sich versammelt, was den beiden organisatorische Entlastung und damit mehr Fokus auf das rein Fußballerische bringen soll. So fungieren Stefan Eikemper und Sascha Janßen als Co-Trainer. Tobias Schulte-Mattler kümmert sich um die Torhüter, Hendrik Denissen, Bernhard Hinz und Klaus Roelofs sind als Betreuer im Einsatz. „Peter und ich haben auf unseren letzten Trainerstationen erkennen müssen, dass man als Trainer sehr viel Zeit mit Dingen abseits des reinen Trainings und der Spielvorbereitung verbringen musste. Und das Wesentliche einfach immer wieder hinten runterfiel. Das wollten wir ändern und haben dies mit dem Funktionsteam nun auch geschafft“, erklärt Hierling.

Große Veränderungen hat es beim Tabellendritten der Vorsaison nicht gegeben. Zwar stehen Frederick Diesl, Hendrik Denissen und Dominik Konstanzak nicht mehr zur Verfügung und Routinier Michael Pesch ist nur noch auf Abruf verfügbar. Doch die Zugänge können sich mehr als sehen lassen. A-Jugend Spieler und Eigengewächs Luca Eikämpfer kehrt aus Kevelaer an den Gocher Berg zurück, ebenso wie Jan Hoffmann vom Uedemer SV. Namenhaftester Neuzugang ist auf jeden Fall Stephan Gregor, den viele Fußballinteressierte noch aus seiner Zeit bei Concordia Goch kennen. „Natürlich soll Stephan so etwas wie die Führungsrolle auf dem Feld übernehmen und unserer sehr jungen Mannschaft halt geben“, erklärt Hierling die Verpflichtung des Routiniers.