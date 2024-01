Fußball-Stadtmeisterschaft in Kleve Ein Favorit fliegt früh aus dem Turnier

Die Favoriten treffen bei der Klever Fußball-Stadtmeisterschaft, die am morgigen Samstag, 6. Januar, ab 11 Uhr in der Sporthalle des Gymnasiums in Kellen ausgetragen wird, bereits in der Vorrunde aufeinander. Titelverteidiger SV Rindern (Bezirksliga), der Vorjahreszweite Siegfried Materborn (Kreisliga A) und der 1. FC Kleve, der 2023 auf den dritten Rang kam und auch diesmal wieder von seiner zweiten Mannschaft (Bezirksliga) vertreten wird, spielen gemeinsam in der Vorrunden-Gruppe A, was den Übungsleitern der drei Teams nicht gerade gut gefällt.