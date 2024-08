Positives Fazit der Vorbereitung Beim 1. FC Kleve will man nun ernten, was man gesät hat

Eine Entwicklung, die sich in den vergangenen Wochen durchaus angedeutet hatte. Denn bis auf das 0:2 im Testspiel beim Westfalen-Oberligisten SV Schermbeck blieben die Klever in der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Spielzeit, die am kommenden Sonntag mit der Partie beim Mülheimer FC 97 beginnt, ohne Niederlage. Der Erfolg in der ersten Pokalrunde war nun der Höhepunkt eines Entwicklungsprozesses, den sich Akpinar vor Beginn der Vorbereitung gewünscht hatte. „Wir haben ein, zwei Dinge in unserem Spiel verändert, den Fokus darauf gelegt, noch intensiver und aggressiver im Spiel gegen den Ball zu agieren, bei Ballgewinn dann aber auch mutig zu sein und gleichzeitig zu wissen, wie wir solche Situationen dann ordentlich ausspielen können. Da ist uns ein sehr ordentlicher Schritt gelungen, der Mut für die Saison macht“, so der Klever Coach.